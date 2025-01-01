Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1576
Folge 1576: Versteckt

44 Min.Ab 12

Amelie bleibt fast das Herz stehen, als sie in der Tiefkühltruhe ihres neuen Freundes Tobias auf die Leiche seiner seit langem vermissten Frau Caro stößt. Hat er sie tatsächlich aus Eifersucht erstochen? Davon sind zumindest die Nachbarinnen Evelyn und Celina überzeugt. Aber Tobias beteuert, von seiner tiefgekühlten Frau nichts gewusst zu haben. Dann wird eine zweite Frauenleiche in seinem Garten gefunden ...

SAT.1
