Richterin Barbara Salesch
Folge 1578: Zum Schweigen verdammt
43 Min.Ab 12
Der Priester Michael Luger ist angeklagt, seine Jugendliebe Sylvia mit sieben Messerstichen erstochen zu haben. Für Sylvias Mann Hagen steht fest: Michael ist so in Rage geraten, weil Sylvia sich für ihre Ehe und damit gegen ein Leben mit Michael entschieden hatte. Aber wieso fühlt sich Sylvias Freundin Lena Waage schuld an ihrem Tod?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1