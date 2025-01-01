Richterin Barbara Salesch
Folge 1583: Liebe eines Vaters
43 Min.Ab 12
Die 16-jährige Lea ist unsterblich in den 17 Jahre älteren Langzeitstudenten Alex verliebt - gegen den Willen ihres Vaters Paul ist sie sogar bei ihm eingezogen. Paul ist davon überzeugt, dass Alex Lea körperlich und finanziell ausbeutet. Als auch noch die Schmuckschatulle von Leas Mutter von einem Maskierten aus dem Schlafzimmer gestohlen wird, steht für Paul fest: Nur Alex kann der Täter sein ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1