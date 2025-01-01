Richterin Barbara Salesch
Folge 1586: Die Nanny
44 Min.Ab 12
Aus Wut darüber, dass er nicht mehr tun und lassen kann was er will, soll der 17-jährige Fabian Petra, seine Betreuerin beim Jugendamt, niedergeschlagen und an einen Baum gefesselt haben. Wollte er damit erreichen, dass ihm niemand mehr Grenzen setzt oder steckt sein Großvater Heinrich dahinter, ein unbelehrbarer Nazi?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1