Richterin Barbara Salesch
Folge 1588: Drei Schweine für Monika
44 Min.Ab 12
Julian ist angeklagt, den Kopf seiner verhassten Stiefschwester Pia gegen die Metallwand eines Foto-Automaten geschlagen zu haben - sie stirbt an einer Gehirnblutung. Bei Verhandlungsbeginn behauptet Julian plötzlich, dass Pia und er ein Liebespaar gewesen seien. Alles Taktik oder war der Vater des Kindes, das Pia kurz vor ihrem Tod abgetrieben hat, der Täter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1