Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Drei Schweine für Monika

SAT.1Staffel 9Folge 1588
Drei Schweine für Monika

Drei Schweine für MonikaJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1588: Drei Schweine für Monika

44 Min.Ab 12

Julian ist angeklagt, den Kopf seiner verhassten Stiefschwester Pia gegen die Metallwand eines Foto-Automaten geschlagen zu haben - sie stirbt an einer Gehirnblutung. Bei Verhandlungsbeginn behauptet Julian plötzlich, dass Pia und er ein Liebespaar gewesen seien. Alles Taktik oder war der Vater des Kindes, das Pia kurz vor ihrem Tod abgetrieben hat, der Täter?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen