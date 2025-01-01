Richterin Barbara Salesch
Folge 1591: Die Kopie
Marcus fühlt sich wie in einem Alptraum, als seine geliebte Ehefrau Nina nach ihrer Trennung wieder vor seiner Tür steht und zu ihm zurück will - schließlich hat er aus Frust eine Beziehung mit ihrer Cousine Julia begonnen, die nun, wie eine Kopie von Nina, im Wohnzimmer sitzt. Aber ist Marcus wirklich so weit gegangen, Julia mit einer Gartenkralle lebensgefährlich zu verletzen, nur um sie loszuwerden?
