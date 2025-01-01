Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Zugbekanntschaft

SAT.1Staffel 9Folge 1594
Die Zugbekanntschaft

Richterin Barbara Salesch

Folge 1594: Die Zugbekanntschaft

44 Min.Ab 12

Aus Habgier soll Pirella den Handelsvertreter Arno mit seinem Kugelschreiber erstochen haben. Hat sie sich ihr Opfer wirklich in der Bahn gesucht? Oder war es gar keine zufällige Zugbekanntschaft, wie die Schaffnerin Nina behauptet?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

