Richterin Barbara Salesch
Folge 1596: Dick im Geschäft
44 Min.Ab 12
Wutentbrannt soll die 200 kg schwere Veronika ihren Vermieter Johann zu Boden geworfen und sich anschließend auf ihn gesetzt haben - bis er eine Rippenprellung erlitt. Johann, der in letzter Sekunde von seiner Ehefrau Irene gerettet wurde, ist sicher, dass der Auslöser für Veronikas Ausraster die Kündigung der Wohnung gewesen ist. Veronika beteuert allerdings, Johann auf dessen Wunsch hin "gequetscht" zu haben ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1