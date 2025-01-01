Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1598
44 Min.Ab 12

Als der 17-jährige Torsten nach dem Schulsport duschen will, soll er Opfer einer Sexattacke geworden sein: Er behauptet, seine Lehrerin Rosemarie habe plötzlich halbnackt vor ihm gestanden und ihn berührt. Die 42-Jährige findet diese Behauptungen skrupellos und pervers. Will Torsten ihr schaden, um an seiner Schule weiterhin Drogen verkaufen zu können?

