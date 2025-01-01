Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1599
44 Min.Ab 12

Der 18. Geburtstag von Patrick endet mit einem Bordellbesuch und einer Entdeckung, die er so schnell nicht vergessen wird: Seine Mutter Merle arbeitet heimlich als Prostituierte. Außer sich vor Wut soll Merle Timo, den Sohn ihres Ex-Freundes, mit einem faustgroßen Stein niedergeschlagen haben, da sie ihn für die Katastrophe verantwortlich macht.

SAT.1
