Richterin Barbara Salesch
Folge 1600: Sexuelle Befreiung
44 Min.Ab 12
Um sich ihren Traum von der Selbstständigkeit als Sexexpertin erfüllen zu können, soll Christine aus der Wohnung ihrer Tochter Sabine 8.500 Euro gestohlen haben. Hat sie keinen anderen Weg mehr gesehen, um ihre Schulden bei ihrem Lehrmeister, dem Sexguru Zoltan, zu begleichen? Oder steckt ihr Sohn Robert, der von dem neuen Ich seiner Mutter alles andere als begeistert ist, dahinter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1