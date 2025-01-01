Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1603
Deine letzte Chance

Folge 1603: Deine letzte Chance

44 Min.Ab 12

Chris findet seinen Mitbewohner Ben mit aufgeschnittenen Pulsadern im Wohnzimmer. Hat seine Ex-Freundin Amelie die Tat begangen, während Ben im Drogenrausch vor sich hin vegetiert hat? Hat sie aus Enttäuschung gehandelt, weil er sie abserviert hat, nachdem er erfahren hat, dass sie von ihm schwanger ist?

