Richterin Barbara Salesch
Folge 1603: Deine letzte Chance
44 Min.Ab 12
Chris findet seinen Mitbewohner Ben mit aufgeschnittenen Pulsadern im Wohnzimmer. Hat seine Ex-Freundin Amelie die Tat begangen, während Ben im Drogenrausch vor sich hin vegetiert hat? Hat sie aus Enttäuschung gehandelt, weil er sie abserviert hat, nachdem er erfahren hat, dass sie von ihm schwanger ist?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1