SAT.1Staffel 9Folge 1605
44 Min.Ab 12

Juliane ist angeklagt, ihre Stiefmutter Mariella aus dem dritten Stock in die Tiefe gestoßen zu haben, weil sie ihr die Schuld am Zerfall ihrer Familie gibt. Bis zum Tag der Verhandlung leugnet Juliane die Tat - umso überraschender gesteht sie auf einmal alles. Was hat es mit dem plötzlichen Sinneswandel auf sich?

SAT.1
