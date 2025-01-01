Richterin Barbara Salesch
Folge 1605: Ich war's wirklich
44 Min.Ab 12
Juliane ist angeklagt, ihre Stiefmutter Mariella aus dem dritten Stock in die Tiefe gestoßen zu haben, weil sie ihr die Schuld am Zerfall ihrer Familie gibt. Bis zum Tag der Verhandlung leugnet Juliane die Tat - umso überraschender gesteht sie auf einmal alles. Was hat es mit dem plötzlichen Sinneswandel auf sich?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1