Wahrheit im Internet

SAT.1Staffel 9Folge 1607
Folge 1607: Wahrheit im Internet

44 Min.Ab 12

Nachdem Verena herausgefunden hat, dass ihr Freund Marc ein Doppelleben führt und in Wahrheit ein gesuchter Killer ist, ist sie angeblich ausgerastet und hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Ist Verena schuldig oder steckt ihr Sohn Tino dahinter? Schließlich wurde er von Marc immer wieder schikaniert und gedemütigt ...

SAT.1
