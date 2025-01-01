Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1609
Folge 1609: Das ungleiche Duo

45 Min.Ab 12

Mitten in der Nacht wird auf die Rechtsanwältin Ulrike Tasic in ihrer Kanzlei geschossen - nur mit viel Glück überlebt sie. Hat Ellen auf sie geschossen, um sich für das Schicksal ihrer querschnittsgelähmten Tochter Marie zu rächen, die zum Stalking-Opfer geworden ist? Ulrike Tasic hatte den Stalker verteidigt ...

SAT.1
