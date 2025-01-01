Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Suche nach Glück

SAT.1Staffel 9Folge 1610
Suche nach Glück

Suche nach GlückJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1610: Suche nach Glück

44 Min.Ab 12

Mit zerrissenem Nachthemd und in einem fürchterlichen Zustand steht die 19-jährige Marlene mitten in der Nacht vor der Tür ihres Freundes. Wurde sie tatsächlich von Dominik, dem Vater ihrer Freundin Alina, vergewaltigt? Der Witwer bestreitet die Vorwürfe und behauptet stattdessen, dass Marlene versucht habe, ihn anzumachen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen