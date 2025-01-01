Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutter - Mahl

SAT.1Staffel 9Folge 1611
Folge 1611: Mutter - Mahl

44 Min.Ab 12

Monika hat in ihrer Wut behauptet, sie habe ihre Schwiegermutter durch den Fleischwolf gedreht und ihrem Mann Günther zum Essen vorgesetzt: Damit wollte sie ihn nur wachrütteln, damit er seine nervende Mutter endlich in ihre Schranken weist. Hat ihr Ehemann ihr deshalb tatsächlich ein Steakbesteck in den Rücken gerammt?

