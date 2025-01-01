Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Schlankheitswahn

SAT.1Staffel 9Folge 1612
Schlankheitswahn

SchlankheitswahnJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1612: Schlankheitswahn

44 Min.Ab 12

Monatelang wurde die 16-jährige übergewichtige Paula mit ihrer Schwester Lena von Vanessa, der neuen Freundin ihres Vaters, auf strengste Diät gesetzt. Die Fitnesstrainerin ist sicher, dass man nur als schlanker Mensch Erfolg hat. Hat sich Paula gerächt, indem sie eine große Menge Abführmittel in Vanessas Tee geschüttet hat und sie so in Lebensgefahr brachte?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen