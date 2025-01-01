Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Vom Vater verteidigt

SAT.1Staffel 9Folge 1614
Vom Vater verteidigt

Richterin Barbara Salesch

Folge 1614: Vom Vater verteidigt

44 Min.Ab 12

Anwalt Richard Behringer muss seine Tochter Mara vor Gericht vertreten: Die 18-Jährige soll dem Rocker Kai in seiner Stammkneipe Gift in seinen Whiskey gemischt haben. Wollte sie mit der Tat Selbstjustiz üben? Schließlich wurde Kai nur wenige Tage davor von dem Verdacht freigesprochen, sie brutal vergewaltigt zu haben ...

