Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1616
Folge 1616: Black & White

44 Min.Ab 12

Heimlich und unbemerkt soll sich Maria in das Hotelzimmer von Mike, dem Vater ihrer Tochter Annalisa, geschlichen und ihn ins Badezimmer eingesperrt haben, um seine Brieftasche mit 2000 Euro Bargeld und zwei Flugtickets zu stehlen. Wollte Maria so verhindern, dass er einen Tag später mit Annalisa in die USA fliegt? Und warum wehrt sie sich so vehement dagegen, dass Annalisa sich als Knochenmarkspenderin für Mikes zweite Tochter, die an Leukämie erkrankt ist, testen lässt?

SAT.1
