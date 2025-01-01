Richterin Barbara Salesch
Folge 1618: Anonym?
44 Min.Ab 12
Die Prostituierte Kiki ist angeklagt, ihren ahnungslosen Stiefvater Peter während eines Bordellbesuchs in einer anonymen Kabine bedient und ihm anschließend damit gedroht haben, alles ihrer Mutter Carola zu erzählen. Ist Kiki wirklich ausgerastet und hat Peter niedergeschlagen und mehrfach in die Genitalien getreten, weil er nicht auf die Erpressung eingegangen ist und die 500 Euro nicht gezahlt hat? Oder wessen Wut hat sich in Wahrheit auf dem Bordellparkplatz entladen?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
