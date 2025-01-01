Richterin Barbara Salesch
Folge 1619: 1001 Nacht
44 Min.Ab 12
Um zu verhindern, dass ihr Lebensgefährte Omar endgültig in seine Heimat Marokko zurückkehrt, soll Sabrina anonym die Polizei darüber informiert haben, dass er mit 20 kg Marihuana im Gepäck auf dem Weg zum Flughafen ist. Omar wird von mehreren Polizisten und Drogenspürhunden gestellt und verpasst seinen Flug. In seinem Gepäck werden allerdings keine Drogen gefunden. Wer hat den Koffer so manipuliert, dass die Spürhunde darauf reagiert haben?
Weitere Folgen in Staffel 9
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1