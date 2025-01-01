Richterin Barbara Salesch
Folge 1622: Der Klippensturz
44 Min.Ab 12
Erst nach dem Tod ihres Mannes findet Tanja heraus, dass er jahrelang eine Affäre mit der querschnittsgelähmten Sofia hatte. Kurz darauf stürzt Sofia von einer Klippe auf Rügen und überlebt nur knapp. Zufall? Für Sofia nicht. Ihr ist klar, dass Tanja sie in den Abgrund gestoßen hat, da es am selben Tag zur Aussprache zwischen den beiden Frauen gekommen war.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1