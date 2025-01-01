Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Klippensturz

SAT.1Staffel 9Folge 1622
Folge 1622: Der Klippensturz

44 Min.Ab 12

Erst nach dem Tod ihres Mannes findet Tanja heraus, dass er jahrelang eine Affäre mit der querschnittsgelähmten Sofia hatte. Kurz darauf stürzt Sofia von einer Klippe auf Rügen und überlebt nur knapp. Zufall? Für Sofia nicht. Ihr ist klar, dass Tanja sie in den Abgrund gestoßen hat, da es am selben Tag zur Aussprache zwischen den beiden Frauen gekommen war.

