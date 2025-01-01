Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1624
Folge 1624: Durchgeknallt

44 Min.Ab 12

Ehekrise im Hause Berghof: Dank einer Testosterontherapie fühlt sich Peter wie ein junger Gott und will ständig Sex mit seiner Frau Marie - und die ist genervt. Ein Sexplan soll dem Problem Abhilfe verschaffen, aber Peter will mehr als zweimal in der Woche Sex haben und bedrängt Marie permanent. Hat sie deshalb mit der Nachttischlampe auf sein bestes Stück geschlagen und so einen Penisbruch verursacht?

SAT.1
