Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 9Folge 1631
Folge 1631: Genug!

44 Min.Ab 12

Fernfahrer Dieter bekommt ein mit Reinigungsmittel vergiftetes Mittagessen vorgesetzt, nachdem er seiner eifersüchtigen Ehefrau Irene von einem Seitensprung erzählt hat. Ist sie wirklich so weit gegangen oder deckt sie ihren Sohn Oliver, der seinen Stiefvater Dieter am liebsten sterben sehen würde? Unerwartet berichtet Irenes Arbeitgeberin Regine, dass Irene regelmäßig von Dieter verprügelt wird ...

