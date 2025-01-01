Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein traumhafter Mord

SAT.1Staffel 9Folge 1632
44 Min.Ab 12

Marlon soll seine Ehefrau Eva ermordet haben, weil er zuvor Kondome und fremde Männerklamotten im Wäschekorb der gemeinsamen Wohnung gefunden hat. Er bestreitet die Tat vehement und behauptet, während des Mordes im Zimmer nebenan fest geschlafen zu haben. Warum befinden sich dann Spuren von Evas Blut an seinem Pyjama? Ist Marlon nachts aktiver, als er es für möglich hält?

