Richterin Barbara Salesch
Folge 1634: Wahnvorstellung
44 Min.Ab 12
Finn findet seine Frau Bettina bewusstlos im Schlafzimmer. Die junge Mutter beschuldigt ihr Kindermädchen Laetitia des versuchten Mordes. Wollte diese ihre Chefin aus dem Weg räumen, um endlich deren Platz einnehmen zu können? Laetitia behauptet wiederum, dass Bettina versucht hat, sich mit einer Überdosis Tabletten umzubringen...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1