Nachdem Peter herausgefunden hat, dass seine Verlobte Lisa ein Verhältnis mit seinem Sohn Stefan hat, soll er sie nicht nur aus der Wohnung geworfen, sondern auch auf der Sonnenbank betäubt und anschließend auf die Müllkippe geworfen haben. Peter beteuert seine Unschuld. Steckt seine eifersüchtige Ex Julia hinter der Tat, weil sie noch nicht wusste, dass Peter und Lisa sich bereits getrennt hatten?

