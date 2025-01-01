Richterin Barbara Salesch
Folge 1635: Kinderwunsch
44 Min.Ab 12
Nachdem Peter herausgefunden hat, dass seine Verlobte Lisa ein Verhältnis mit seinem Sohn Stefan hat, soll er sie nicht nur aus der Wohnung geworfen, sondern auch auf der Sonnenbank betäubt und anschließend auf die Müllkippe geworfen haben. Peter beteuert seine Unschuld. Steckt seine eifersüchtige Ex Julia hinter der Tat, weil sie noch nicht wusste, dass Peter und Lisa sich bereits getrennt hatten?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1