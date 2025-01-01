Richterin Barbara Salesch
Folge 1636: Lottis neues Leben
44 Min.Ab 12
Die flotte Oma Lotti wurde in ihrem Altenheim Opfer eines Raubüberfalls. Unter Verdacht steht die vollkommen abgebrannte Küchenhilfe Svenja. Hat sie tatsächlich Lotti durch einen heftigen Stoß außer Gefecht gesetzt, um so an 5.000 Euro zu kommen? Oder wollte Lottis Sohn Jürgen sie zum Pflegefall machen, um zu verhindern, dass sie sich bei ihm einnistet?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1