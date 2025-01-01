Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das böse Erwachen

SAT.1Staffel 9Folge 1637
Das böse Erwachen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1637: Das böse Erwachen

44 Min.Ab 12

Im Alkoholrausch soll Peter seinen 17-jährigen Sohn Sebastian mit einem Baseballschläger verprügelt haben, weil Sebastian ihm die Wodkaflasche wegnehmen wollte. Peter kann sich an nichts mehr erinnern. Hat er seinem Sohn tatsächlich den Kiefer zertrümmert, obwohl er Sebastian doch über alles liebt? Und was wollte Sebastians Freund Manuel kurz vor dem Übergriff bei Sebastian?

