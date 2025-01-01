Richterin Barbara Salesch
Folge 1638: Sie kommen
44 Min.Ab 12
Der 23-jährige Paul badet regelmäßig nackt in einem Brunnen in der Düsseldorfer Innenstadt, um angeblich die Landung von Außerirdischen vorzubereiten. Als seine frühere Lebensgefährtin Anna deswegen die Polizei rufen will, soll Paul ihr mit voller Wucht in den Rücken gesprungen sein. Er bestreitet die Tat, beteuert aber, dass er Nachrichten von Außerirdischen empfängt ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1