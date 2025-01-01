Richterin Barbara Salesch
Folge 1640: Ruhe in Frieden
44 Min.Ab 12
Um ihrem Freund Martin ein Versuchsobjekt für seine Tattoo-Übungen zur Verfügung zu stellen, soll Lena den Leichnam ihrer Tante Anne aus dem Bestattungsunternehmen entführt haben - seitdem fehlt von der Toten jede Spur. Hat das Opfer gar keinen Suizid begangen und der wahre Täter will durch den Leichenklau einen Mord vertuschen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1