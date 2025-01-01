Richterin Barbara Salesch
Folge 1643: Ramsch- Rainers Püppi
44 Min.Ab 12
Mit einem hilflosen Appell an die Entführer seiner Frau macht der selbsternannte Ramschmillionär Rainer die gesamte Presse auf sich aufmerksam. Merkwürdig ist, dass "Ramsch-Rainer" seine Frau gerade zehn Tage zuvor gegen eine Entführung hat versichern lassen. Hat er seine "Püppi" selbst entführt, um mit den geforderten fünf Millionen seine Ein-Euro-Artikel-Läden zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1