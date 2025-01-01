Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1649
44 Min.Ab 12

Es wäre nicht das erste Mal, dass Christiane einen Diebstahl für ihre kleine Tochter Michelle begeht, als man sie beschuldigt, einen Karton Kinderhosen aus gerade dem Geschäft gestohlen zu haben, in dem sie arbeitet. Doch die vorbestrafte Mutter schwört, ihre diebische Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben, und vermutet eine Intrige ihrer Kollegin Franziska ...

SAT.1
