Staffel 1Folge 17vom 03.09.2024
Schere, Stein, Papier
Folge 17: Steins Familienunternehmen / Die Konfettibombe
22 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 6
Steins Vater kommt zu Besuch in die Stadt, und Stein beginnt im Familienunternehmen mitzuarbeiten, um seinen Vater endlich zu beeindrucken. // Rock erhält eine Konfettibombe per Post und schwört sich, Rache an dem anonymen Bomber zu nehmen.
Schere, Stein, Papier
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon