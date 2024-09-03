Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 17vom 03.09.2024
Steins Familienunternehmen / Die Konfettibombe

Folge 17: Steins Familienunternehmen / Die Konfettibombe

22 Min.Folge vom 03.09.2024Ab 6

Steins Vater kommt zu Besuch in die Stadt, und Stein beginnt im Familienunternehmen mitzuarbeiten, um seinen Vater endlich zu beeindrucken. // Rock erhält eine Konfettibombe per Post und schwört sich, Rache an dem anonymen Bomber zu nehmen.

Nickelodeon

