Staffel 1Folge 18vom 04.09.2024
Nationaler Papiertag / Hilfe beim EinkaufenJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge 18: Nationaler Papiertag / Hilfe beim Einkaufen
22 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 6
Nachdem er von einigen exzentrischen Feiertagen wie dem Steintag gehört hat, möchte Paper seinen eigenen Feiertag einführen. Scissors muss sich genau überlegen, ob er seinen Mitbewohnern beim Einkaufen helfen will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schere, Stein, Papier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Familie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon