NickelodeonStaffel 1Folge 18vom 04.09.2024
Nationaler Papiertag / Hilfe beim Einkaufen

Folge 18: Nationaler Papiertag / Hilfe beim Einkaufen

22 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 6

Nachdem er von einigen exzentrischen Feiertagen wie dem Steintag gehört hat, möchte Paper seinen eigenen Feiertag einführen. Scissors muss sich genau überlegen, ob er seinen Mitbewohnern beim Einkaufen helfen will.

