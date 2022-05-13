Partyhütte vs. Wellness-Wohlfühl-LoungeJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 10: Partyhütte vs. Wellness-Wohlfühl-Lounge
62 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 12
Stimmungsvolle Partyhütte gegen Wellness-Wohlfühl-Lounge: Wo wird heute der bessere Hobbyraum entstehen? In Baesweiler beim Ehepaar Markus und Natalie oder in Bahretal bei den besten Freunden Robert und Gritt?
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins