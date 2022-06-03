Das Eingangsbereich Duell Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 24: Das Eingangsbereich Duell
60 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12
Die Karnevalisten Madlen und Dirk treten gegen das Ehepaar Sabine und Marko im Heimwerkerduell an. Beide Pärchen wollen ihre Eingangsbereiche aufhübschen. Wer beweist beim Bau von Einbauschränken und Garderoben mehr Teamarbeit und handwerkliches Geschick?
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins