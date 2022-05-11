Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Neues Spieleparadies für die Kinder

Kabel EinsStaffel 4Folge 8vom 11.05.2022
Folge 8: Neues Spieleparadies für die Kinder

60 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12

Zwei frischgebackene Eltern, ein gemeinsames Ziel: alles für das Kindesglück! Aus den kahlen Kinderzimmern soll ein buntes Spieleparadies für den Nachwuchs entstehen. Während Daniel und Lisa ganz verspielt das Motto "Klettern im Safari-Kinderzimmer" wählen, baut das gegnerische Team Julia und Jakob unter dem romantischen Motto "Schaukeln unterm Sternenhimmel". Wer wird sich beim Heimwerker-Duell besser schlagen?

Kabel Eins
