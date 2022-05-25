Eltern Duell! Kinderzimmer Renovierung Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 18: Eltern Duell! Kinderzimmer Renovierung
61 Min.Folge vom 25.05.2022Ab 12
Team Kanada vs. Team Superdaddys! Heute geht's beiden Kontrahenten um die Kinder und neuen Konstruktionen für deren Zimmer. Wer lässt die Kinderherzen mit den neuen Möbeln höher schlagen und kann Profi Mark für sich gewinnen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins