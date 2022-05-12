Außenprojekte für den perfekten SommerJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 9: Außenprojekte für den perfekten Sommer
61 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12
Im schönen Plankenfels will Altenpfleger Michael zusammen mit seinem guten Freund und Dachdecker Elmar eine Sichtschutzwand für seine Terrasse bauen. In Wolfsburg möchte die siebenfache Mutter Monika zusammen mit ihrem Schwiegersohn Harry die Pool-Saison im Garten eröffnen. Ein selbstgebautes Umkleidehäuschen soll dabei für mehr Privatsphäre beim Umziehen sorgen. Welches Duo gewinnt diesmal die Siegprämie über 1.000 €?
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins