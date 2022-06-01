Neues Reich der Träume: Schlafzimmer RenovierungJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 22: Neues Reich der Träume: Schlafzimmer Renovierung
60 Min.Folge vom 01.06.2022Ab 12
Neue Betten, Nachttische und ganze Regale sollen für die neuen Schlafzimmer in Wien und Kronberg im Taunus her. Ob dafür 36 Stunden wirklich ausreichen? Selbst Profi Mark bekommt da seine Zweifel! Das Opernsänger Paar aus Wien Christiane und Sebastian und Thomas und Jasmin aus Hessen wollen es versuchen!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins