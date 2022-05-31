Eltern gegen Eltern! Neues Kinderparadies im GrünenJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 21: Eltern gegen Eltern! Neues Kinderparadies im Grünen
60 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12
Gartenprojekte für die Kinder in NRW und Wien! Dominik und Brita sowie Verena und Christoph wollen sich im Duell der besten Kinderspielecken im heimischen Garten messen. Sandkasten, Spieltürme und Rutschen stehen unter anderem auf dem Plan. Welches Elternpaar kann Profi Mark am meisten überzeugen?
