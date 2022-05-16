Die schönste Wohlfühloase für den AußenbereichJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 11: Die schönste Wohlfühloase für den Außenbereich
60 Min.Folge vom 16.05.2022Ab 12
Heute tritt das harmonische Ehepaar Martin und Felicia gegen die lauten Rocker-Brüder Alexander und Christian an. Beide Teams haben ihren kahlen Außenbereich satt und wollen sich einen Ort zum Relaxen und Wohlfühlen schaffen. Wer überzeugt am Ende den Profi Mark Kühler?
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins