Folge 26: Neues Treppenhaus vs. neues Dachgeschoss
61 Min.Folge vom 08.06.2022Ab 12
Barbara und Stefan aus Murnau und Bianca und Markus aus Büchel werkeln an cleveren Raumlösungen. Eine Treppenbar mit Theke und Thekendecke für Gläser soll der kahlen Treppe der Murnauer mehr Pep geben. In Büchel wollen ihre Kontrahenten das Dachgeschosszimmer auf Vordermann bringen.
