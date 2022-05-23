Neue Zimmer, neue Möbel! Das Zimmer-Upgrade DuellJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Neue Zimmer, neue Möbel! Das Zimmer-Upgrade Duell
62 Min.Folge vom 23.05.2022Ab 12
Bei dem Freunde Duo Jelle und Flo sowie beim Ehepaar Stefanie und Stefan steht ein Zimmer Upgrade bevor. Mit selbst gebauten Möbeln soll zum einen die alte Studentenbude für Stefanie und Stefans Tochter weichen und zum Teenie-Zimmer umgestaltet werden. Zum anderen steht bei Jelle unter anderem ein Himmelbett auf dem Plan.
