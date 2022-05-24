Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 17: Mini Balkon Duell
62 Min.Folge vom 24.05.2022Ab 12
Das Allgäu trifft auf Berlin. Pascal und Mar, wie auch Johannes und Beni möchten ihre Balkone renovieren. Beide Teams haben dafür bestimmte Vorstellungen. Für die Renovierung sind bei den Teams unter anderem eine Sitzlounge mit neuen Sofas, eine neue Wand, Lichter und Palmen geplant. Alles auf nur einem Mini-Balkon.
Weitere Folgen in Staffel 4
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
