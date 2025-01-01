Scrubs - Die Anfänger
Folge 11: Mein Kummer
21 Min.Ab 12
Nach der Trennung von Julie ist J.D. so niedergeschlagen, dass seine Freunde ihm raten, den Kummer mit einer neuen Liebhaberin zu bekämpfen. Also bittet er Elliot um Hilfe. Die entpuppt sich jedoch nicht gerade als weltbeste Kupplerin - und findet erstmal für sich selbst einen neuen Lover: den Assistenzarzt Keith. Ausgerechnet der ist J.D. schon seit Langem ein Dorn im Auge, da er nicht nur hervorragende fachliche Kenntnisse besitzt, sondern auch noch verdammt gut aussieht ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
