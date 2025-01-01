Scrubs - Die Anfänger
Folge 18: Meine Aufrichtigkeit
21 Min.Ab 6
Während sich Turk und Carla darüber in die Haare bekommen, welchen Namen ihr Baby haben soll, wird Dr. Cox zum Strafdienst mit Ted eingeteilt, nachdem er aus Versehen Dr. Kelsos Sohn beleidigt hat. Natürlich sieht Dr. Cox seine Schuld nicht ein und weigert sich, sich bei Kelso zu entschuldigen. Elliot macht J.D. die Hölle heiß, als dessen egozentrischer Bruder Dan wieder einmal zu Besuch kommt. Denn J.D. lässt Dan im Glauben, Elliot würde auf ihn stehen ...
Scrubs - Die Anfänger
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
