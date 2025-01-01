Scrubs - Die Anfänger
Folge 13: Mein Leidensgenosse
21 Min.Ab 6
In ihrer Zeit im "Sacred Heart" ist die nette Mrs. Wilk die Lieblingspatientin von J.D. und Dr. Cox geworden. So trifft es die beiden Ärzte sehr, als feststeht, dass die alte Dame nicht mehr lange zu leben hat. Umso härter wird es, als Mrs. Wilk Dr. Headrick als Sterbebegleiter anfordert, denn der ist J.D. und Cox mit seinem Psychogequatsche mehr als unsympathisch. Inzwischen wird Elliot klar, dass ihre Liebelei mit Keith ernster geworden ist, als beide vorgehabt haben ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
